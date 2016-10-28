В Одессе "оппоблоковца" избили и бросили в мусор

00
2
Пятница, 28 октября 2016, 14:37

В Одессе неизвестные избили и бросили в мусорный бак депутата райсовета от "Оппозиционного блока" Николая Балана.

Об этом в пятницу сообщает российское издание "Думская".

Указывается, что неизвестные были с закрытыми лицами.

Как сообщили в пресс-службе политической силы, инцидент произошел прямо во время заседания.

 

В "Оппоблоци" утверждают, что на Балана напали представители "Одесской самообороны".

Местные издания пишут, что депутата силой вытащили из зала, бросили в мусорный бак, стоящий на улице, и посыпали мукой.

Позже Балан вернулся в зал и с трибуны обвинил в причастности к инциденту депутата облсовета Владимира Щербину, главу РГА Дмитрия Маковейчука, председателя райсовета Валентина Мокряка и начальника местной полиции Юрия Тищенко.

Угрозы и обвинения прозвучали в адрес еще целого ряда людей.

Как пишет издание, Балан объявил голодовку до тех пор, пока не будут установлены заказчики и исполнители "расправы над ним".

Темы: Одесса Оппозиционный блок полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Одессе сожгли авто начальника районной налоговой 22 октября 2016, 14:12
Одесситы перекрывают дороги из-за отсутствия электричества 16 октября 2016, 00:28
В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры 15 октября 2016, 14:43
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 217.118.83.---petrius28.10.2016 14:57
Оппоблок - откровенные последователи Януковича и его "ценностей", таких как коррупция и сепаратизм. Но в любом случае к ним необходимо сдержано-уважительное отношение, поскольку они представляют свой сегмент общества. Лучший способ бороться с такими - бороться с условиями порождающими коррупцию и неверие в свою страну. Только последовательные реформы, доведённые до конца, смогут вылечить общество Украины, где таких как янукович со сторонниками будет подавляющее меньшинство и они даже в Раду не смогут попасть.
ОтветитьС цитатой
IP: 194.44.190.---Myself28.10.2016 14:53
Так а чого видання обізвали російським? У них на сайті - одеські контакти:

Телефон редакции сайта: +38-(048)-795-45-45

Телефон телеканала Думская ТВ: 788-00-75
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Roshen вывела в Украину 72 млн дивидендов от Липецких активов
Первой в суд пойдет дело о госизмене Януковича – Луценко
Франция и Бельгия заблокировали прогресс в одобрении украинского безвиза
Брат экс-генпрокурора Яремы отсудил 62 га земли на Киевщине
Все новости
Афиша на 28-30 октября

Хэллоуин, встреча с пилотом, Fashion's Night Out...

Фото

"Стенка на стенку". Миротворческий арт-проект вызвал негативную реакцию киевлян