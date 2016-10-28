В Одесі "опоблоківця" побили і кинули у сміття

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 14:37

В Одесі невідомі побили і кинули у сміттєвий бак депутата райради від "Опозиційного блоку" Миколи Балана.

Про це у п'ятницю повідомляє російське видання "Думская".  

Вказується, що невідомі були із закритими обличчями

Як повідомили у прес-службі політичної сили інцидент стався прямо під час засідання.

В "Оппоблоці" стверджують, що на Балана напали представники "Одеської самооборони".

 

Місцеві видання пишуть, що депутата силою витягли із залу, кинули в сміттєвий бак, що стоїть на вулиці, і посипали борошном.

Пізніше Балан повернувся в зал і з трибуни звинуватив у причетності до інциденту депутата облради Володимира Щербину, голову РДА Дмитра Маковейчук, голову райради Валентина Мокряка і начальника місцевої поліції Юрія Тищенка.

Погрози і звинувачення прозвучали на адресу ще цілого ряду людей.

Як пише видання, Балан оголосив голодування до тих пір, поки не будуть встановлені замовники і виконавці "розправи над ним".

Теми: Одеса Опозиційний блок поліція
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Коментарі — 2
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IP: 217.118.83.---petrius28.10.2016 14:57
Оппоблок - откровенные последователи Януковича и его "ценностей", таких как коррупция и сепаратизм. Но в любом случае к ним необходимо сдержано-уважительное отношение, поскольку они представляют свой сегмент общества. Лучший способ бороться с такими - бороться с условиями порождающими коррупцию и неверие в свою страну. Только последовательные реформы, доведённые до конца, смогут вылечить общество Украины, где таких как янукович со сторонниками будет подавляющее меньшинство и они даже в Раду не смогут попасть.
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IP: 194.44.190.---Myself28.10.2016 14:53
Так а чого видання обізвали російським? У них на сайті - одеські контакти:

Телефон редакции сайта: +38-(048)-795-45-45

Телефон телеканала Думская ТВ: 788-00-75
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