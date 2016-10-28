Германия не видит смысла в расширении "нормандского формата"

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Пятница, 28 октября 2016, 15:39

Берлин готов приветствовать любые форматы, которые помогут положить конец конфликту в и вокруг Украины, однако в настоящее время потребности в этом не видит.

Об этом сказал официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер на брифинге в пятницу, сообщает "Укринформ".

"С точки зрения федерального правительства, до тех пор, пока мы не оставили надежду на возможность получить конкретные шаги по выполнению Минских договоренностей в нормандском формате, нет необходимости в настоящий момент менять формат", – сказал Шефер.

По его словам, немецкое правительство считает, что "речь идет о содержании, а не о форматах".

В настоящее же время к решению конфликта тесно, по словам Шефера, привлечены и глава европейской дипломатии Федерика Могерини, и Германия с Францией в рамках "нормандского формата", то же относится и к американской внешней политике.

В то же время дипломат отметил, что министр иностранных дел ФРГ уже говорил:

"Если у кто-нибудь есть предложения по форматам, которые дают надежду на благополучное решение конфликта между Россией и Украиной, такие предложения радушно будут приветствоваться".

Темы: Минские соглашения Германия
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IP: 80.110.76.---Vit.28.10.2016 16:14
Яка манія величі у німців. Це ж треба таке, вже їм американці не потрібні зі своїми Будапештськими угодами... Полякам Путін шепче через італійський Ватикан і католицьку вертикаль ненавидіти українців, щоб помогли конфліктом об'єднати православне населення України, а от через кого в Німеччині Путлер нашіптує Федеральному уряду? Невже і тут Ватікан?
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