Німеччина не бачить сенсу в розширенні "нормандського формату"

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П'ятниця, 28 жовтня 2016, 15:39

Берлін готовий вітати будь-які формати, які допоможуть покласти край конфлікту в і навколо України, проте в даний час потреби в цьому не бачить.

Про це сказав офіційний представник МЗС ФРН Мартін Шефер на брифінгу в п'ятницю, повідомляє "Укрінформ".

"З точки зору федерального уряду, до тих пір, поки ми не залишили надію на можливість отримати конкретні кроки щодо виконання Мінських домовленостей в нормандському форматі, немає необхідності зараз міняти формат", – сказав Шефер.

За його словами, німецький уряд вважає, що "мова йде про зміст, а не про формати".

Наразі до вирішення конфлікту тісно, ​​за словами Шефера, залучені і глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, і Німеччина з Францією в рамках "нормандського формату", те саме відноситься і до американської зовнішньої політики.

У той же час дипломат відзначив, що міністр закордонних справ ФРН уже говорив:

"Якщо у когось є пропозиції щодо форматів, які дають надію на благополучне вирішення конфлікту між Росією і Україною, такі пропозиції будуть радо вітатися".

Теми: Мінські угоди Німеччина
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IP: 80.110.76.---Vit.28.10.2016 16:14
Яка манія величі у німців. Це ж треба таке, вже їм американці не потрібні зі своїми Будапештськими угодами... Полякам Путін шепче через італійський Ватикан і католицьку вертикаль ненавидіти українців, щоб помогли конфліктом об'єднати православне населення України, а от через кого в Німеччині Путлер нашіптує Федеральному уряду? Невже і тут Ватікан?
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