Билозир показала ценные часы и 60 тыс долларов наличности

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Пятница, 28 октября 2016, 21:38

Нардеп "БПП" и певица Оксана Билозир задекларировала ценные часы, земли, квартиры и автомобили.

Соответствующая информация указана в электронной декларации, размещенной на сайте НАПК.

Согласно данным, Билозир владеет двумя земельными участками в Малых Дмитровичах (2431 кв. м и 1479 кв м), одним в Киеве (785 кв м) и еще одним в Козевой (80 кв м), а также садовым домиком в столице (149.80 кв м).

В то же время ее муж Роман Недзельский имеет недостроенный дом в Киеве, квартиры во Львове и Полянице. У сына Ярослава Недзельского есть квартира и гараж в Киеве.

Причем о квартире во Львове супруг Билозир отказался предоставлять подробную информацию.

В декларации певицы также есть офис в Киеве, который еще не оформлен на нее должным образом.

Из ювелирных изделий Билозир указала две пары часов - часы Chopard с бриллиантами и часы из золота Patek Philippe, а также кольцо с бриллиантом Gagaruk.

Народный депутат также имеет автомобили BMW X6 и BMW 520i.

Ее муж распоряжается двумя автомобилями Toyota Sequoia, мопедом Victiory Vision и водным транспортным средством Bavaria-37 Sport HT.

Сын Ярослав владеет автомобилем Renault Duster.

На счетах у Билозир есть 11 млн 868 тыс. 968 грн (Еврогазбанк), 22 тыс. 886 грн и EUR795 (ОТП банк), 2 тыс. 290 грн, $ 977 и EUR5382 (Диамантбанк).

Наличными она держит $ 60 тыс.

Билозир в 2015 году получила следующие доходы: 118 тыс. 880 грн пенсии, гонорар - 7 тыс. грн.

Ее муж получил в прошлом году 237 тыс. 951 грн зарплаты в "Национальном дворце искусств "Украина" и 500 грн гонорара.

Сын Ярослав указал зарплату в ООО "Управление персоналом" в размере 137 тыс. 270 грн.

Украинская правда

Темы: Билозир декларация
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