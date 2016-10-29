Минобороны Литвы издало брошюру для населения на случай вторжения России

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Суббота, 29 октября 2016, 10:05

В Литве издана новая редакция брошюры по гражданской обороне с рекомендациями на случай российского вторжения.

75-страничная брошюра распространена тиражом в несколько десятков тысяч экземпляров, сообщает русская служба Би-Би-Си.

В новой редакции буклета, который издается министерством обороны страны, содержатся советы по выживанию в условиях дикой природы.

Авторы предупреждают, что Россия не преминет использовать силу против своих соседей.

Кроме того, в издании описаны разные типы российских танков, аммуниции и мин. Брошюра распространяется через молодежные организации, в публичных местах и в интернете.

"Самое важное - чтобы граждане были начеку и имели волю к сопротивлению. Когда эти элементы присутствуют, агрессору трудно создать среду для военного вторжения", - говорится в брошюре.

Первая ее редакция была выпущена в январе 2015 года.

Во время презентации издания глава минобороны Литвы Юозас Олекас заявил, что идея подготовить население к потенциальной войне объясняется агрессией России в Украине и возможным нападением на Литву.

26 октября количество стран НАТО, которые согласились присоединиться к формированию батальонов альянса в Восточной Европе, достигло 16-ти.

В 2017 году альянс разместит в Восточной Европе четыре батальона: в Польше, Эстонии, Латвии и Литве.

Темы: Литва Росcия
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