Министр инфраструктуры держит деньги наличными
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заполнил электронную декларацию за 2015 год, согласно которой он получил 120 тыс. грн заработной платы, 680,8 тыс. грн дохода от отчуждения имущества, а также обладает наличными средствами в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс.
Согласно декларации Омеляна, он обладает квартирой в Киеве площадью 61,6 кв.м, земельным участком во Львовской области площадью 999 кв.м., гаражом площадью 37,4 кв.м.
Жена министра – известный дизайнер Светлана Бевза, согласно его декларации, обладает тремя квартирами в Киеве площадью 82,5 кв.м., 49,6 кв.м. и 82,5 кв.м., а также арендует офис площадью 86 кв.м.
Жена министра также задекларировала серьги из драгоценного металла, инкрустированные драгоценными камнями и кольцо из драгоценного металла с бриллиантом.
Среди доходов Бевзы – 605,1 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 25,8 тыс. грн социальных выплат, 48,4 тыс. грн гонораров. Также она имеет наличными $70 тыс.
Ни Омелян, ни члены его семьи, согласно декларации, как и ранее, не обладают никакими транспортными средствами.
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