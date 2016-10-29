Министр инфраструктуры держит деньги наличными

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Суббота, 29 октября 2016, 12:07

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заполнил электронную декларацию за 2015 год, согласно которой он получил 120 тыс. грн заработной платы, 680,8 тыс. грн дохода от отчуждения имущества, а также обладает наличными средствами в сумме $90 тыс. и EUR25 тыс.

Согласно декларации Омеляна, он обладает квартирой в Киеве площадью 61,6 кв.м, земельным участком во Львовской области площадью 999 кв.м., гаражом площадью 37,4 кв.м.

Жена министра – известный дизайнер Светлана Бевза, согласно его декларации, обладает тремя квартирами в Киеве площадью 82,5 кв.м., 49,6 кв.м. и 82,5 кв.м., а также арендует офис площадью 86 кв.м.

Жена министра также задекларировала серьги из драгоценного металла, инкрустированные драгоценными камнями и кольцо из драгоценного металла с бриллиантом.

Среди доходов Бевзы – 605,1 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности, 25,8 тыс. грн социальных выплат, 48,4 тыс. грн гонораров. Также она имеет наличными $70 тыс.

Ни Омелян, ни члены его семьи, согласно декларации, как и ранее, не обладают никакими транспортными средствами.

Интерфакс-Украина

Темы: декларация
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