Порошенко наградил 109 украинских защитников

Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении 109 военных, участвовавших в боевых действиях на Донбассе.

Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе главы государства.

Среди награжденных 26 защитников отмечены посмертно, 83 военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

Посмертно отмечены 5 защитников орденом Богдана Хмельницкого III степени, еще 21 погибший военный - орденом "За мужество" III степени. 83 ранены бойцы получили медали "Защитнику Отечества".

Отмечается, что военнослужащие, награжденные президентом, выполняли задачи в районе Зайцевого, Авдеевки и на мариупольском направлении.

Украинская правда