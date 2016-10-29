Сын Порошенко задекларировал полквартиры, офис, 3 авто и наличные

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Суббота, 29 октября 2016, 16:45

Сын президента, нардеп от БПП Алексей Порошенко задекларировал за 2015 год зарплату в сумме более 77 тыс. грн, а также указал почти 81 тыс. грн как финансирование расходов, связанных с депутатской деятельностью.

Зарплата его супруги Юлии Порошенко составила более 1,96 млн грн.

Согласно электронной декларации Алексея Порошенко, он является владельцем офиса в Виннице площадью 178,5 кв.м, а также частью квартиры в Киеве площадью 80,66 кв.м (наполовину со своей матерью Мариной Порошенко).

Нардеп задекларировал три автомобиля: ГАЗ-14, 1981 года выпуска, BMW 320i Cabrio, 2011 г.в., и Land Rover Discovery 4.0, 2013 г.в.

Что касается статьи доходов, то, как указано в декларации, жена Порошенко-младшего, кроме зарплаты в сумме 1 960 088 грн, в 2015 году получила почти 69 тыс. грн страховых выплат, более 59 тыс. грн декретных и 24 628 грн процентов.

На банковских счетах Алексея Порошенко - EUR15 тыс., у его жены - почти 230 тыс. грн, более $205 тыс. и EUR137 тыс.

Нардеп также задекларировал наличные средства: 187 тыс. грн, $141 тыс. и EUR88 тыс.

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко декларация
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