У нового главы АП 800 тысяч от продажи имущества и 5 гривен в банке

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Суббота, 29 октября 2016, 18:16

Новый глава Администрации президента, экс-глава Харьковской ОГА Игорь Райнин задекларировал доход от отчуждения недвижимого имущества в сумме 795 400 000. Грн, 30 тыс. Долларов, 15 тыс. Евро и 200 тыс. Гривен наличных средств.

Данные об имущественном состоянии чиновник разместил в своей электронной декларации за 2015 год.

В частности, в прошлом году Райнин указал доход по основному месту работы в АП в сумме 16,376 тыс. грн, 111,794 тыс. грн. - зарплату в ХОГА.

На счетах в банках семья Райниных имеет 2589 долларов, 10 тыс. долларов и 50 тыс. грн., которые задекларированы на супругу. Также Райнин указал 5 грн., которые он держит в "Укргазбанке", 17 грн, которые держит в банке "Восточно-Украинский банк Грант" его сын и материальную помощь жены в сумме 1710 грн от "ООО УНВЦ Охрана труда", где она владеет 10% общего капитала.

По данным декларации, Райнин является доцентом кафедры общеправовых дисциплин, но работает по совместительству на безвозмездной основе.

В собственности семьи Райниных три квартиры, все в Харькове, одна принадлежит главе АП, еще две декларируют его сын и жена.

Транспортные средства, ценные бумаги или корпоративные права в декларации не указаны. 

Украинская правда

Темы: декларация Администрация президента Райнин
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