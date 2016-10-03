Джонсон обвинил РФ в соучастии в военных преступлениях в Сирии

00
0
Понедельник, 3 октября 2016, 02:30

Авиаудары по больницам города Алеппо сирийских ВВС при поддержке России являются военными преступлениями и делают невозможным возобновление мирных переговоров по Сирии в прежнем формате.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме, пишет DW.com.

"Продолжающаяся жестокость режима Асада в отношении жителей Алеппо и соучастие России в очевидных военных преступлениях - бомбардировках больниц, когда им известно, что они бомбят именно больницы, - делают невозможным возобновление мирных переговоров", - цитирует политика агентство Reuters.

Тем временем ситуация в Алеппо продолжает обостряться. После массированных бомбовых ударов российской авиации в ночь на 2 октября правительственные войска возобновили наступление на город.

1 октября Крупнейшая больница в контролируемой оппозицией части Алеппо была разрушена бочковыми бомбами. По сообщению агентства AFP, она прекратила работу после попадания в нее бочковой бомбы - оружия, используемого авиацией Асада. Как пишет агентство Reuters, оппозиционеры заявляют, что бомбовый удар был нанесен российской авиацией.

ООН призвала стороны конфликта предоставить возможность для эвакуации из осажденного города, по крайней мере, для больных и раненых, так как штурм Алеппо практически уничтожил всю городскую инфраструктуру здравоохранения.

Темы: Великобритания Сирия Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
В Лондоне британца впервые будут судить за участие в конфликте на Донбассе 28 сентября 2016, 19:26
Спикер по вопросам АТО: Филлипс позитивно влияет на военных 25 сентября 2016, 09:47
США, Британия и Франция созвали экстренное заседание ООН по Сирии 25 сентября 2016, 05:30
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Москве в СИЗО держат украинского журналиста: "шьют" шпионаж
В воскресенье боевики нарушали "тишину" 22 раза: били из крупного калибра
В ОБСЕ пояснили, почему не подтверждают данные об отводе оружия
Британия начнет выход из ЕС до конца марта 2017 года - Мэй
Все новости
Концерты месяца

Как будет звучать октябрь

История

"Поливали врага обильным огнем". По следам добровольцев-усусусов