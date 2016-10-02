Конфлікт у Сирії: ООН та ЄС закликали дозволити вивезти хворих та поранених

В ООН закликають сторони конфлікта у Сирії надати можливість виведення з сирійського міста Алеппо хворих та поранених.

Із таким закликом виступив представник ООН з гуманітарних питань Стівен О'Браєн у Женеві, повідомляє агенція AFP.

За словами О'Браєна, продовження бомбардувань міста, зокрема лікарень у східній частині Алеппо, що контролюється повстанцями, знищить місцеву систему охорони здоров'я.

У свою чергу Євросоюз також виступив з ініціативою про надання термінової гуманітарної допомоги населенню Алеппо і закликав усі сторони конфлікту підтримати її.

У спільній заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні і комісара ЄС з гумаманітарной допомоги і кризового управління Христоса Стіліанідеса Брюссель закликає забезпечити просування у східну частину Алеппо гуманітарного конвою з вантажами допомоги: медикаментами, водою і продуктами харчування.

Згідно з повідомленням, цього конвою вистачить максимум для 130 тисяч жителів Алеппо.

Ініціатива передбачає медичну евакуацію поранених і хворих зі Східного Алеппо, перш за все - жінок, дітей і людей похилого віку. Ініціатива ЄС узгоджена з ООН.

Також ЄС домагається можливості провести медичну евакуацію з усіх обложених районів, в тому числі т.зв. зони "чотирьох міст", де життя людей під загрозою через відсутність ліків і медичної допомоги.

ЄС готовий сприяти евакуації і доставці пацієнтів у адекватні медичні установи в регіоні і, у разі необхідності - в Європу, якщо у регіоні неможливо надати деякі спеціалізовані види медичної допомоги.

Окрім того ЄС мобілізує пакет екстреної допомоги в 25 млн євро для фінансування термінових запитів гуманітарних організацій, які надають допомогу населенню Алеппо та інших районів Сирії.

Тим часом наступ сирійських урядових сил в Алеппо триває. За повідомленням агенції AP, повстанцям запропонували залишити східну частину міста. Сирійська армія обіцяє надати їм вільний коридор для виходу з міста та необхідну допомогу. За даними Сирійського центу моніторингу за дотриманням прав людини, у неділю повстанці понесли "великі втрати".

Німецька хвиля, Інтерфакс