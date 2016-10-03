Суд в Москве начинает слушания по существу дела об убийстве Немцова

В Московском окружном военном суде России в понедельник, 3 октября, начинаются слушания по существу дела об убийстве Бориса Немцова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Вопрос о вине подсудимых будут рассматривать присяжные, коллегию которых сформировали в конце сентября.

Участия присяжных добивались пять подсудимых: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Баха и Темирлан Ескерханов. Все они обвиняются в совершении наемного убийства в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия. Обвинения о причастности к убийству Немцова подсудимые отрицают.

Дочь Бориса Немцова Жанна, признана по делу потерпевшей, ранее заявила о провале следствия, в том числе и потому, что следствие отказалось признавать связь между убийством Бориса Немцова и его политической и общественной деятельностью.

Защита подсудимых заявляет недовольство качеством работы следственной группы.

Бывший вице-премьер России, критик действий Кремля Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015. По обвинению в убийстве 8 марта прошлого года были арестованы пять человек. Следствие считает заказчиком и организатором убийства бывшего бойца батальона "Север" МВД Чечни Руслана Мухудинова, который остается на свободе.