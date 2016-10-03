На Яворивском полигоне из-за взрыва пострадали трое военных

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Понедельник, 3 октября 2016, 09:44

На Яворивском полигоне на Львовщине трое военнослужащих получили ранения в результате нарушения правил безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба 24 бригады.

Отмечается, что 1 октября во время проведения тактических учений без боевой стрельбы, гранатометчик механизированного взвода, на тактическом поле, обнаружил неизвестный предмет и поднял его, что категорически запрещено.

По неизвестным причинам этот предмет взорвался. В результате взрыва были ранены трое военнослужащих.

После оказания первой медицинской помощи, силами медицинской роты бригады, военнослужащих оперативно эвакуировали в стационарное лечебное учреждение.

В Генштабе "Украинской правде" подтвердили, что угрозы их жизни нет.

В связи с инцидентом запланированы дополнительные занятия по мерам безопасности с доведением этого случая до ста процентов личного состава, который находится на полигоне.

Командир бригады также назначил служебное расследование.

Как сообщалось, 16 сентября на Яворивском полигоне во время учений погиб военный.

Украинская правда

Темы: армия Вооруженные силы
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