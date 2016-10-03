На Яворівському полігоні через вибух постраждали троє військових

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 09:44

На Яворівському полігоні на Львівщині троє військовослужбовців отримали поранення внаслідок порушення правил безпеки.

Про це інформує прес-служба 24 бригади.

Зазначається, що 1 жовтня під час проведення тактичних навчань без бойової стрільби, гранатометник механізованого взводу, на тактичному полі, виявив невідомий предмет та підняв його, що категорично заборонено.

З невідомих причин цей предмет вибухнув. Внаслідок вибуху, було поранено трьох військовослужбовців.

Після надання першої медичної допомоги, силами медичної роти бригади, військовослужбовців оперативно евакуювали до стаціонарного лікувального закладу.

У Генштабі "Українській правді" підтвердили, що загрози їхньому життю немає.

В зв'язку з інцидентом заплановано додаткові заняття щодо заходів безпеки з доведенням цього випадку до ста відсотків особового складу, який знаходиться на полігоні.

Щодо цього випадку командир бригади призначив службове розслідування.

Як повідомлялося, 16 вересня на Яворівському полігоні під час навчань загинув військовий.

Українська правда

Теми: армія Збройні сили
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