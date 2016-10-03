Суд продлил отстранение от должности патрульного Олийныка

Суд продлил срок отстранения от должности патрульного полицейского Сергея Олийныка, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в ходе преследования автомобиля BMW в ночь на 7 февраля в Киеве, до 17 ноября.

Об этом "Українським новинам" сообщила в понедельник спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и продлил срок отстранения от должности до 17.11", – сказала она.

По словам Максимец, срок отстранения продлен в рамках срока досудебного расследования.

Как сообщалось, ранее Печерский районный суд Киева отпустил патрульного Олийныка под личное обязательство до 31 октября.