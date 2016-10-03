По итогам аттестации уволены 26% руководящего состава полиции

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Понедельник, 3 октября 2016, 15:40

Переаттестацию в рядах Национальной полиции не прошли 5 257 сотрудников.

Об этом на брифинге в понедельник сообщила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

"Аттестацию и новый отбор в Нацполицию проходило 83 тысячи 939 сотрудников, в том числе сотрудник которые из милиции перешли в полицию – 68 135 человек", – сообщила она.

"5 257 человек были уволены из рядов Национальной полиции, то есть не прошли аттестацию", – сказала Дканоидзе.

По ее словам, из них не прошли переаттестацию 26% высшего руководящегго состава и около 15% – среднего.

В то же время по результатам проверки было рекомендовано повысить в должности 4,479 полицейских, а понизить – почти 4,766 полицейских.

Также глава МВД Арсен Аваков в своем Facebook обнародовал соотвествующую инфографику.

 

По его словам, полиция пока неукомплектована. Не хватает 18 875 полицейских и 1497 госслужащих – и фактически на службе 109 628 человек: 99 125 полицейских и 10 503 служащих.

Аваков обещает позже обнародовать полные списки прошедших и не прошедших аттестацию полицейских.

Он также сообщил, что "аттестация спецподразделений полиции, работающих в зоне АТО (добробаты) проходит по особому порядку и итоги ее будут обнародованы по завершению процедур, связанных с процессом ротации в зоне АТО".

Валентина Романенко, УП

Темы: полиция
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