За підсумками атестації звільнено 26% керівного складу поліції

Переатестацію в лавах Національної поліції не пройшли 5 257 співробітників.



Про це на брифінгу в понеділок повідомила глава Нацполіції Хатія Деканоідзе.



"Атестацію і новий відбір у Нацполіцію проходило 83 тисячі 939 співробітників, в тому числі тих, які з міліції перейшли в поліцію – 68 135 осіб", – повідомила вона.



"5 257 осіб були звільнені з лав Національної поліції, тобто не пройшли атестацію", – сказала Дканоідзе.



За її словами, з них не пройшли переатестацію 26% вищого керівного складу і близько 15% – середнього.



У той же час за результатами перевірки було рекомендовано підвищити на посаді 4,479 поліцейських, а понизити – майже 4,766 поліцейських.

Також глава МВС Арсен Аваков у своєму Facebook оприлюднив відповідну інфографіку.

За його словами, поліція поки неукомплектована. Бракує 18 875 поліцейських і 1497 держслужбовців – і фактично на службі 109 628 осіб: 99 125 поліцейських і 10 503 службовців.

Аваков обіцяє пізніше оприлюднити повні списки поліцейських, які пройшли і не пройшли атестацію.

Він також повідомив, що "атестація спецпідрозділів поліції, які працюють в зоні АТО (добробати) проходить за особливим порядком і підсумки її будуть оприлюднені після завершення процедур, пов'язаних з процесом ротації в зоні АТО".

Валентина Романенко, УП