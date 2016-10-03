За підсумками атестації звільнено 26% керівного складу поліції

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 15:40

Переатестацію в лавах Національної поліції не пройшли 5 257 співробітників.

Про це на брифінгу в понеділок повідомила глава Нацполіції Хатія Деканоідзе.

"Атестацію і новий відбір у Нацполіцію проходило 83 тисячі 939 співробітників, в тому числі тих, які з міліції перейшли в поліцію – 68 135 осіб", – повідомила вона.

"5 257 осіб були звільнені з лав Національної поліції, тобто не пройшли атестацію", – сказала Дканоідзе.

За її словами, з них не пройшли переатестацію 26% вищого керівного складу і близько 15% – середнього.

У той же час за результатами перевірки було рекомендовано підвищити на посаді 4,479 поліцейських, а понизити – майже 4,766 поліцейських.

Також глава МВС Арсен Аваков у своєму Facebook оприлюднив відповідну інфографіку.

 

За його словами, поліція поки неукомплектована. Бракує 18 875 поліцейських і 1497 держслужбовців – і фактично на службі 109 628 осіб: 99 125 поліцейських і 10 503 службовців.

Аваков обіцяє пізніше оприлюднити повні списки поліцейських, які пройшли і не пройшли атестацію.

Він також повідомив, що "атестація спецпідрозділів поліції, які працюють в зоні АТО (добробати) проходить за особливим порядком і підсумки її будуть оприлюднені після завершення процедур, пов'язаних з процесом ротації в зоні АТО".

Валентина Романенко, УП

Теми: поліція
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