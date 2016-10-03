Аброськин предложил создать военную полицию в "серой зоне"

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Понедельник, 3 октября 2016, 17:02

Глава Нацполиции Донецкой области Вячеслав Аброськин считает необходимым создать военную полицию в "серой зоне" – территории, расположенной вокруг линии разграничения на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, это обусловлено трудностями с доступом обычной полиции в эту зону, а также в военные части для расследования военнослужащими тяжких и особо тяжких преступлений.

"В связи с этим крайне необходимо создание военной полиции, которая могла бы проводить весь комплекс необходимых мероприятий при расследовании криминальных преступлений в зоне ответственности ВСУ", – написал он.

Аброськин также привел статистику, согласно с которой на Донетчине за 9 месяцев этого года зарегистрировано 128 убийств, 109 из которых были раскрыты.

"Для сравнения в 2015 – 169, раскрыто – 138 и в 2014 – 269, раскрыто – 203. В последнее время несколько увеличилось количество умышленных убийств в "серой зоне" и в населенных пунктах на линии разграничения. Именно там, где доступ сотрудников полиции ограничен", – добавил он.

Украинская правда

Темы: АТО полиция
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