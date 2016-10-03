Путин требует от США снять санкции

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Понедельник, 3 октября 2016, 18:11

Россия заявила, что восстановит действие российско-американских договоренностей по утилизации плутония, если США отменит санкции против РФ и так называемый закон Сергея Магнитского.

Об этом говорится в законопроекте, внесенном президентом Владимиром Путиным в Госдуму в понедельник, 3 октября, передает DW.

Также Hосия требует от США сократить численность вооруженных сил НАТО у российских границ и отказаться от "недружественной политики в отношении РФ".

Кроме того, Россия требует компенсировать ей ущерб от санкций.

Как известно, в понедельник Россия приостановила действие соглашения с правительством США об утилизации оружейного плутония, а также протоколов к этому соглашению.

Закон Магнитского был принят в США в 2011 году предусматривает введение персональных санкций против ряда российских чиновников, виновных в смерти юриста Сергея Магнитского.

Темы: США Росcия санкции
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Комментарии — 16
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IP: 176.194.163.---Пётр Петров03.10.2016 20:02
Slavolya:
Протрезвел? В любом случае сообщаю, что выборы прошли.
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IP: 176.194.163.---Пётр Петров03.10.2016 20:00
hosha:
Ты не путай так называемую Слободскую Украину в составе России с современной Украиной, прообраз которой был создан большевиками, подарившими в рамках политики борьбы с "великорусским шовинизмом" УССР ряд территорий. Украине лучше не поднимать территориальные вопросы, а то она совсем без штанов, пардон, территорий останется.
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IP: 130.180.219.---trydent03.10.2016 19:57
У них в літературі є такі рядки:
"Ай Моська, знать она сильна,
что лает на слона"
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IP: 178.94.230.---Омар03.10.2016 19:54
"Требует ?!" "От США ?!" Я тричі голосно сміюсь.
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IP: 91.219.220.---З Полтави03.10.2016 19:20
ДА НЕ СМЕШИТЕ СВОИ ИСКАНДЕРЫ )))
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