Путин требует от США снять санкции
Россия заявила, что восстановит действие российско-американских договоренностей по утилизации плутония, если США отменит санкции против РФ и так называемый закон Сергея Магнитского.
Об этом говорится в законопроекте, внесенном президентом Владимиром Путиным в Госдуму в понедельник, 3 октября, передает DW.
Также Hосия требует от США сократить численность вооруженных сил НАТО у российских границ и отказаться от "недружественной политики в отношении РФ".
Кроме того, Россия требует компенсировать ей ущерб от санкций.
Как известно, в понедельник Россия приостановила действие соглашения с правительством США об утилизации оружейного плутония, а также протоколов к этому соглашению.
Закон Магнитского был принят в США в 2011 году предусматривает введение персональных санкций против ряда российских чиновников, виновных в смерти юриста Сергея Магнитского.
Ты не путай так называемую Слободскую Украину в составе России с современной Украиной, прообраз которой был создан большевиками, подарившими в рамках политики борьбы с "великорусским шовинизмом" УССР ряд территорий. Украине лучше не поднимать территориальные вопросы, а то она совсем без штанов, пардон, территорий останется.
"Ай Моська, знать она сильна,
что лает на слона"