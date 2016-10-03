Путін вимагає від США зняти санкції

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Понеділок, 3 жовтня 2016, 18:11

Росія заявила, що відновить дію російсько-американських домовленостей по утилізації плутонію, якщо США скасує санкції проти РФ і так званий закон Сергія Магнітського.

Про це йдеться в законопроекті, внесеному президентом Володимиром Путіним в Держдуму в понеділок, 3 жовтня, передає DW.

Також Росія вимагає від США скоротити чисельність військових сил НАТО біля російських кордонів і відмовитися від "недружньої політики щодо РФ".

Крім того, Росія вимагає компенсувати їй збитки від санкцій.

Як відомо, у понеділок Росія призупинила дію угоди з урядом США про утилізацію збройового плутонію, а також протоколів до цієї угоди.

Закон Магнітського був прийнятий в США в 2011 році передбачає запровадження персональних санкцій проти ряду російських чиновників, винних у смерті юриста Сергія Магнітського.

Теми: США Росія санкції
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Коментарі — 16
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IP: 176.194.163.---Пётр Петров03.10.2016 20:02
Slavolya:
Протрезвел? В любом случае сообщаю, что выборы прошли.
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IP: 176.194.163.---Пётр Петров03.10.2016 20:00
hosha:
Ты не путай так называемую Слободскую Украину в составе России с современной Украиной, прообраз которой был создан большевиками, подарившими в рамках политики борьбы с "великорусским шовинизмом" УССР ряд территорий. Украине лучше не поднимать территориальные вопросы, а то она совсем без штанов, пардон, территорий останется.
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IP: 130.180.219.---trydent03.10.2016 19:57
У них в літературі є такі рядки:
"Ай Моська, знать она сильна,
что лает на слона"
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IP: 178.94.230.---Омар03.10.2016 19:54
"Требует ?!" "От США ?!" Я тричі голосно сміюсь.
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IP: 91.219.220.---З Полтави03.10.2016 19:20
ДА НЕ СМЕШИТЕ СВОИ ИСКАНДЕРЫ )))
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