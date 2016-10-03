Вблизи Фастова в ДТП погиб капеллан

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Понедельник, 3 октября 2016, 21:55

На трассе вблизи Фастова в ДТП погиб капеллан Валентин Серовецкий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

Согласно информации, авария произошла в ночь на понедельник.

Следователи выяснили, что 48-летний Валентин Серовецкий, управляя автомобилем "Mitsubishi Pajero", не придержался безопасной скорости движения и совершил столкновение с припаркованным на обочине дороги грузовым автомобилем "Volvo".

От полученных телесных повреждений священник погиб на месте аварии.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как отмечает издание 057.ua, Валентин Серовецкий был капелланом 92й бригады ВСУ, побывал в плену. После освобождения лечился в Харьковском госпитале.

Украинская правда

Темы: ДТП Киевская область Вооруженные силы
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