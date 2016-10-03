На трасі поблизу Фастова у ДТП загинув капелан Валентин Серовецький.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київщини.

Згідно з інформацією, аварія сталася в ніч на понеділок.

Слідчі з’ясували, що 48-річний Валентин Серовецький, керуючи автомобілем "Mitsubishi Pajero", не дотримався безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з припаркованим на узбіччі дороги вантажним автомобілем "Volvo".

Від отриманих тілесних ушкоджень священик загинув на місці аварії.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як зазначає видання 057.ua, Валентин Серовецький був капеланом 92й бригади ЗСУ, побував у полоні. Після звільнення лікувався у Харківському шпиталі.

Українська правда