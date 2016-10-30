США вывозят семьи дипломатов из Стамбула

00
0
Воскресенье, 30 октября 2016, 12:45

Госдепартамент США приказал семьям сотрудников своего консульства в Стамбуле покинуть город.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.

В частности, речь идет о "решение приказать членам семей сотрудников консульства в Стамбуле покинуть город".

"Государственный департамент принял такое решение на основе информации о том, что экстремистские группы готовят в Стамбуле нападения на граждан США, которые там живут или приехали на короткое время", - говорится в сообщении.

При этом генеральное консульство США в Стамбуле продолжит свою работу.

Неделей ранее США предупредили своих граждан о потенциальной опасности терактов или попыток похищения иностранцев в Стамбуле, а также рекомендовали не посещать юго-восточные регионы Турции.

Европейская правда

Темы: США Турция МИД
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Клинтон призвала ФБР рассказать все о расследовании ее дела 30 октября 2016, 04:35
Байден не хочет работать в администрации Клинтон 29 октября 2016, 11:01
ФБР возобновит расследование по делу об электронной почте Клинтон 29 октября 2016, 01:21
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Сутки в АТО: Без потерь, 4 бойца и 3 работника ГФС ранены
Белоус задекларировал почти $1 миллион и 140 тысяч евро наличными
Декларация: Луценко без квартиры, жена имеет 2 квартиры и дом
В Италии произошло новое мощное землетрясение
Все новости
Селфисчастья

О связи фото в соцсетях и нашего самоощущения

Буллинг

Дети-жертвы травли имеют психические расстройства во взрослом возрасте