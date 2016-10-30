В Киеве в метро стрелял пассажир: есть раненый

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Воскресенье, 30 октября 2016, 18:16

В Киеве на станции метро "Лыбидская" пассажир из травматического оружия ранил работника военизированной охраны метрополитена.

Как сообщили в управлении Нацполиции в Киеве, предварительно установлено, что во время проверки документов у пассажира возникло подозрение, что они поддельные.

"Мужчину пригласили в комнату полиции, где он достал пистолет и несколько раз выстрелил. В результате огнестрельное ранение получил сотрудник военизированной охраны метрополитена. Его доставили в больницу, где оказывают необходимую помощь", - отметили в полиции.

 
ФОТО WWW.BBC.COM/UKRAINIAN

Нападающий задержан, оружие изъято, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Украинская правда 

Темы: Киев метро оружие
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