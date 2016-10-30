У Києві в метро стріляв пасажир: є поранений

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Неділя, 30 жовтня 2016, 18:16

У Києві на станції метро "Либідська" пасажир з травматичної зброї поранив працівника воєнізованої охорони метрополітена.

Як повідомили в управлінні Нацполіції у м.Києві, попередньо встановлено, що під час перевірки документів у пасажира виникла підозра, що вони підроблені.

"Чоловіка запросили у кімнату поліції, де він дістав пістолет і кілька разів вистрілив. У результаті вогнепальне поранення отримав працівник воєнізованої охорони метрополітену. Його доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу", - зазначили у поліції.

 
Фото www.bbc.com/ukrainian

Нападника затримано, зброю вилучено, на місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Українська правда 

Теми: Київ метро зброя
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