Украинские воины АТО после ранений пробежали 10 км на марафоне в США

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Воскресенье, 30 октября 2016, 20:35

Украинские воины АТО, которые прошли курс реабилитации после ранений - Вадим Свириденко, Вадим Мазниченко, Дмитрий Фесенко и Павел Степанов - успешно преодолели 10-километровую дистанцию 41-го Марафона Морской пехоты США.

 
Все фото - Укринформ

В этом году забег проходил в Арлингтоне - пригороде американской столицы, где расположено главное здание Министерства обороны США.

 

Как передает "Укринформ", украинцы стартовали у комплекса Пентагона в 9.15 утра (по времени Вашингтона) вместе с тысячами других участников забега.

 

Форма украинской команды, в которую кроме воинов АТО также вошли другие украинские представители, имела национальные цвета.

 

Финиш был установлен возле памятника морским пехотинцам "Iwo Jima", погибшим во всех вооруженных конфликтах.

 

Четверо украинских военных, которые проходили реабилитацию после ранений в зоне АТО, были отобраны среди 60 претендентов для участия в забеге 41-го Марафона Морской пехоты США. Они прилетели в Вашингтон в среду, 26 октября. В течение нескольких дней украинцы тренировались на базе Морской пехоты США "Квантико" возле Вашингтона.

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