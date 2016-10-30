Українські воїни АТО після поранень пробігли 10 км на марафоні в США

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Неділя, 30 жовтня 2016, 20:35

Українські воїни АТО, які пройшли курс реабілітації після поранень – Вадим Свириденко, Вадим Мазніченко, Дмитро Фесенко і Павло Степанов – успішно подолали 10-кілометрову дистанцію 41-го Марафону Морської піхоти США.

 
Всі фото - Укрінформ

Цього року забіг проходив у Арлінгтоні – передмісті американської столиці, де розташована головна будівля Міністерства оборони США.

 

Як передає "Укрінформ", українці стартували біля комплексу Пентагону о 9.15 ранку (за часом Вашингтона) разом з тисячами інших учасників забігу.

 

Форма української команди, до якої крім воїнів АТО також увійшли інші українські представники, мала національні кольори.

 

Фініш був встановлений біля пам'ятника морським піхотинцям "Iwo Jima", загиблим у всіх збройних конфліктах.

 

Четверо українських військових, які проходили реабілітацію після поранень у зоні АТО, були відібрані з-поміж 60 претендентів для участі у забігу 41-го Марафону Морської піхоти США. Вони прилетіли до Вашингтона в середу, 26 жовтня. Протягом кількох днів українці тренувалися на базі Морської піхоти США "Квантіко" біля Вашингтона.

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