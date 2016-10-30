Порошенко показал более $26 млн в банке, миллион наличными и более 100 компаний

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Воскресенье, 30 октября 2016, 22:16

Президент Петр Порошенко задекларировал права собственности в более чем 100 компаниях в Украине, России, Польше, Испании, на Кипре, Британских Виргинских островах и в Нидерландах, и доходы - зарплату в сумме 121 054 грн, проценты в сумме 12 375 404 и инвестиционные доходы в сумме 59 298 642 грн.

Соответствующие данные содержатся в электронной декларации главы государства за 2015 год.

По данным декларации, на банковских счетах Порошенко сохраняется 540 478 грн, 26 324 870 долларов, 14 372 евро. Также президент задекларировал 3, 85  млн долларов и 1,111 млн грн в качестве средств, одолженных третьим лицам.

Взносы в кредитные союзы и другие небанковские финучреждения составляют 8 190 000 грн.

Наличные средства Порошенко в сумме 60 тыс. долларов и 900 тыс. грн содержатся в ПАО "МИБ".

Супруга президента имеет на банковских счетах 71 146 грн и 8 943 евро.

дополняется

Украинская правда



Темы: Порошенко декларация
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