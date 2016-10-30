Порошенко показав свої статки: мільйони у банку, понад 100 компаній і ювелірка дружини

Президент Петро Порошенко задекларував права власності у понад 100 компаній в Україні, Росії, Польщі, Іспанії, на Кіпрі, Британських Віргінських островах та у Нідерландах, зарплату у сумі 121 054 грн, процентів у сумі 12 375 404 та інвестиційні прибутки у сумі 59 298 642 грн.

Відповідні дані містяться у електронній декларації глави держави за 2015 рік.

За даними декларації, на банківських рахунках Порошенка зберігається 540 478 грн, 26 324 870 доларів, 14372 євро. Також президент задекларував 3,85 млн доларів та 1,111 млн грн у якості коштів, позичених третім особам.

Внески до кредитних спілок та інших небанківських фінустанов становлять 8,19 млн грн.

Готівкові кошти Порошенка у сумі 60 тис. доларів та 900 тис. грн утримуються у ПАТ "МІБ".

Дружина президента має на банківських рахунках 71 146 грн та 8943 євро.

У своєму Facebook Порошенко зазначив: "Усе коштовне рухоме і нерухоме майно: житло, земельні ділянки, авто, картини, жіночі прикраси – було куплено (не в оренді) до президентства. Більше того, здебільшого майно було набуто в той час, коли я не був на державній службі".

"Щодо компаній, усі вони створені в той час, коли я займався бізнесом. У 2014 була створена лише одна нова компанія, якою я володію напряму, – для продажу Roshen. Я принципово зберігаю кошти у банках – 27 мільйонів доларів, з кожного цента яких сплачено податки до бюджету України. Все це відображено у моїй декларації за 2015 рік. Хоча й маю деякі готівкові кошти: 800 тисяч гривень і 60 тисяч доларів. Вважаю, що політики повинні демонструвати приклад і довіряти банківській системі", - заявив Порошенко.

"Як на мене, мета електронного декларування не тільки і не стільки показати, хто чим володіє, а продемонструвати відношення видатків до задекларованих доходів. За останні 10 років у моїх деклараціях задекларовано доходи на суму понад 820 мільйонів гривень (за різним співвідношенням гривні до долара протягом всього часу)", - зазначив президент.

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Українська правда