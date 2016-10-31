В Грузии правящая партия получает конституционное большинство

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Понедельник, 31 октября 2016, 08:07

Правящая партия "Грузинская мечта - демократическое движение" получает конституционное большинство в парламенте Грузии после второго тура парламентских выборов в 50 одномандатных округах.

Об этом, ссылаясь на председателя ЦИК Грузии Тамару Жванию, сообщает Интерфакс.

По итогам подсчета голосов на всех избирательных участках во втором туре выборов правящая партия "Грузинская мечта" победила в 48 из 50 избирательных округов, сказала она.

По словам Жвания, в Мтацминдском избирательном округе победила независимый депутат Саломе Зурабишвили, а в Хашурском избирательном округе - Симон Нозадзе, представляющий предвыборный блок "Топадзе - промышленники, наша родина".

По итогам парламентских выборов партия "Грузинская мечта получила 115 мест в парламенте, что на два мандата больше конституционного большинства. Созданная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партия "Единое национальное движение" получила 27 мест, а партия "Альянс патриотов Грузии" - шесть. Депутатские мандаты получили также Зурабишвили и Нозадзе.

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