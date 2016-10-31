У Грузії правляча партія отримує конституційну більшість

Правляча партія "Грузинська мрія - демократичний рух" отримує конституційну більшість в парламенті Грузії після другого туру парламентських виборів в 50 одномандатних округах.

Про це, посилаючись на голову ЦВК Грузії Тамару Жванію, повідомляє Інтерфакс.

За підсумками підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях у другому турі виборів правляча партія "Грузинська мрія" перемогла в 48 з 50 виборчих округів, сказала вона.

За словами Жванії, в Мтацміндському виборчому окрузі перемогла незалежний депутат Саломе Зурабішвілі, а в Хашурському виборчому окрузі - Симон Нозадзе, що представляє передвиборний блок "Топадзе - промисловці, наша батьківщина".

За підсумками парламентських виборів партія "Грузинська мрія отримала 115 місць в парламенті, що на два мандати більше конституційної більшості. Створена екс-президентом Грузії Михеілом Саакашвілі партія" Єдиний національний рух "отримала 27 місць, а партія "Альянс патріотів Грузії"- шість. Депутатські мандати отримали також Зурабішвілі і Нозадзе.