У Грузії правляча партія отримує конституційну більшість

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Понеділок, 31 жовтня 2016, 08:07

Правляча партія "Грузинська мрія - демократичний рух" отримує конституційну більшість в парламенті Грузії після другого туру парламентських виборів в 50 одномандатних округах.

Про це, посилаючись на голову ЦВК Грузії Тамару Жванію, повідомляє Інтерфакс.

За підсумками підрахунку голосів на всіх виборчих дільницях у другому турі виборів правляча партія "Грузинська мрія" перемогла в 48 з 50 виборчих округів, сказала вона.

За словами Жванії, в Мтацміндському виборчому окрузі перемогла незалежний депутат Саломе Зурабішвілі, а в Хашурському виборчому окрузі - Симон Нозадзе, що представляє передвиборний блок "Топадзе - промисловці, наша батьківщина".

За підсумками парламентських виборів партія "Грузинська мрія отримала 115 місць в парламенті, що на два мандати більше конституційної більшості. Створена екс-президентом Грузії Михеілом Саакашвілі партія" Єдиний національний рух "отримала 27 місць, а партія "Альянс патріотів Грузії"- шість. Депутатські мандати отримали також Зурабішвілі і Нозадзе.

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