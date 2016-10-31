Почти половина россиян боятся третьей мировой – опрос

Почти половина россиян – 48% – опасаются начала третьей мировой войны из-за конфликта в Сирии.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного "Левада-центром".

Так, на вопрос: "Опасаетесь ли Вы, что нынешнее обострение отношений России с Западом по поводу Сирии может перерасти в третью мировую войну?", - 48% признались, что у них есть такие опасения. У 11% нет никаких опасений по этому поводу, остальные не знали, что ответить.

При этом большинство россиян – 52 процентов - одобряют авиаудары ВВС России в Сирии.

Не одобряют 26%, еще 23% затруднились ответить.

Поддержка населением вмешательства России в сирийский конфликт за год существенным образом не изменилась, получая одобрение каждого второго участника опроса.

Опрос проведен 21 – 24 октября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.

Статистическая погрешность при выборке1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека по состоянию на сентябрь, в Сирии за один год около 3 800 гражданских лиц погибли от российских воздушных ударов, осуществленных в поддержку президента Башара Асада.

Украинская правда