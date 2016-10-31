Главный люстратор Козаченко одолжила кому-то 4,7 млн гривен

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Понедельник, 31 октября 2016, 13:31

Директору департамента Минюста по вопросам люстрации Татьяне Козаченко в 2015 году кто-то был должен 4,7 млн гривен.

Это указано в ее электронной декларации.

Вместе со своим мужем Виталием она держала на банковских счетах 37,5 тысяч грн и 1840 евро. Наличными она держала 40 тысяч гривен, 14 тысяч долларов и 8000 евро.

Супруги владеют тремя квартирами в Киеве площадью 178, 71, 93 квадратных метра, домом в селе Красное Первое в Обуховском районе под Киевом площадью почти 500 квадратов, двумя земельными участками в том же селе площадью 1500 и 1200 квадрата и машиноместом в Киеве площадью 20,7 квадрата.

Козаченко ездит на внедорожнике BMW X6 2011 года выпуска, а ее муж – на BMW 730i 2011 года.

Муж Козаченко является конечным бенефициаром компании "Едссон Украина" и владеет там долей в 40% на сумму 400 000 гривен.

По основному месту работы Козаченко получила 129 390 гривен, в виде страховых выплат – 52 661 гривну, в виде соцвыплат – 11 463 гривны, покрытие расходов на участие в мероприятиях от "Общественного люстрационного комитета" – 7110 грн, гонорары от гражданина Дмитрия Лошакова – 560 000 гривен и от гражданки Галины Бойко – 150 000 гривен.

Ее муж заработал в своей компании 84 828 гривен.

Украинская правда

Темы: декларация Минюст люстрация
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