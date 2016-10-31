Гройсман хочет расширить список обязаных подать е-декларации
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что надо расширить перечень обязанных подавать электронные деклараций.
Об этом он сказал журналистам после открытия Всеукраинского конкурса профессионального мастерства "WORLDSKILLS UKRAINE" в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Гройсман считает, что в частности подавать декларации должны представители государственных компаний.
"Я думаю, что вообще сейчас необходимо расширять перечень всех тех, кто должен подать такие декларации, это должны быть те, кто не попал, в первую очередь представители государственных компаний", - сказал он.
Премьер отметил, что абсолютное большинство задекларированного им имущества было заработано за годы предпринимательской деятельности.
Как сообщалось, согласно декларации Гройсман держит наличными почти полтора миллиона долларов.
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Слушне зауваження, але з деяким уточненням. Прем'єр висловився дещо неточно: Е-декларування має поширюватися на ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (керівники і гол. бухгалтери із заступниками) ВСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ державних компаній і державних підприємств будь-якої сфери діяльності.
Адже в суді, прокуратурі, поліції, ВР, держадміністрації чи міністерстві немає можливості красти безпосередньо, бо там немає доступу до реальних грошей (тим більше -- готівки). Насправді майнові злочини вчиняються внизу піраміди, а потім частина вкраденого іде нагору в якості данини та відкатів.