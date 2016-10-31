Гройсман хочет расширить список обязаных подать е-декларации

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Понедельник, 31 октября 2016, 14:19

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что надо расширить перечень обязанных подавать электронные деклараций.

Об этом он сказал журналистам после открытия Всеукраинского конкурса профессионального мастерства "WORLDSKILLS UKRAINE" в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Гройсман считает, что в частности подавать декларации должны представители государственных компаний.

"Я думаю, что вообще сейчас необходимо расширять перечень всех тех, кто должен подать такие декларации, это должны быть те, кто не попал, в первую очередь представители государственных компаний", - сказал он.

Премьер отметил, что абсолютное большинство задекларированного им имущества было заработано за годы предпринимательской деятельности.

Как сообщалось, согласно декларации Гройсман держит наличными почти полтора миллиона долларов.

Темы: Гройсман
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Комментарии — 2
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IP: 93.73.27.---Gonta_2031.10.2016 14:35
"Я думаю, що взагалі зараз необхідно розширювати перелік всіх тих, хто повинен подати такі декларації, це повинні бути ті, хто не потрапив, насамперед представники державних компаній" (Гройсман).
Слушне зауваження, але з деяким уточненням. Прем'єр висловився дещо неточно: Е-декларування має поширюватися на ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (керівники і гол. бухгалтери із заступниками) ВСІХ БЕЗ ВИНЯТКУ державних компаній і державних підприємств будь-якої сфери діяльності.
Адже в суді, прокуратурі, поліції, ВР, держадміністрації чи міністерстві немає можливості красти безпосередньо, бо там немає доступу до реальних грошей (тим більше -- готівки). Насправді майнові злочини вчиняються внизу піраміди, а потім частина вкраденого іде нагору в якості данини та відкатів.
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IP: 195.78.69.---Naim31.10.2016 14:28
Абсолютно верно! И не только руководство госпредприятий! Мы что не знаем как живут ректорат ВУЗов или как отдыхают, где живут и на чем ездят преподаватели ВУЗов? Разве мы не знаем сколько взяток берут многие врачи и как живут? А сколько поборов сейчас в школах и колледжах! А бизнес, который сидит на едином налоге и отдыхает в Доминикане разве не надо декларировать? Все должны все декларировать тем более те, кому нечего скрывать и бояться! А для чиновников, судей, силовиков и т.д. надо ввести обязательное декларирование имущества, расходов и доходов родителей, детей, бывших жен и мужей, на которых как правило переписывают все награбленное!
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