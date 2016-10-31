Гройсман хоче розширити список зобов'язаних подати е-декларації

00
1
Понеділок, 31 жовтня 2016, 14:19

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що треба розширити список зобов'язаних подавати електронні декларацій.

Про це він сказав журналістам після відкриття Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "WORLDSKILLS UKRAINE" в понеділок в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Гройсман вважає, що зокрема подавати декларації повинні представники державних компаній.

"Я думаю, що взагалі зараз необхідно розширювати перелік всіх тих, хто повинен подати такі декларації, це повинні бути ті, хто не потрапив, насамперед представники державних компаній", - зазначив Гройсман.

Прем'єр зазначив, що абсолютну більшість задекларованого ним майна він заробив за роки підприємницької діяльності.

Як повідомлялося, згідно з декларацією, Гройсман тримає готівкою майже півтора мільйона доларів.

Теми: Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман у Франції обговорив поліцейську місію ОБСЄ 28 жовтня 2016, 03:00
Нічне прозріння Гройсмана: Чи потягне бюджет "мінімалку" 3200 27 жовтня 2016, 11:36
Гройсман тримає готівкою майже півтора мільйона доларів - декларація 26 жовтня 2016, 16:27
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.78.69.---Naim31.10.2016 14:28
Абсолютно верно! И не только руководство госпредприятий! Мы что не знаем как живут ректорат ВУЗов или как отдыхают, где живут и на чем ездят преподаватели ВУЗов? Разве мы не знаем сколько взяток берут многие врачи и как живут? А сколько поборов сейчас в школах и колледжах! А бизнес, который сидит на едином налоге и отдыхает в Доминикане разве не надо декларировать? Все должны все декларировать тем более те, кому нечего скрывать и бояться! А для чиновников, судей, силовиков и т.д. надо ввести обязательное декларирование имущества, расходов и доходов родителей, детей, бывших жен и мужей, на которых как правило переписывают все награбленное!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
У Онищенка є грецький паспорт – НАБУ
ГПУ пояснила, чому обшукують Держрезерв. Прийшли до голови додому
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 8 поранено – штаб
Син Порошенка вказав єдиним житлом маленьку квартиру
Усі новини
Хочете схуднути?

Фільми жахів можуть бути корисними

Селфіщастя

Про зв'язок фото в соцмережах та нашого самовідчуття