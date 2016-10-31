Боевики заявили, что судили "организатора покушения" на Захарченко

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Понедельник, 31 октября 2016, 16:24

Боевики "ДНР" заявляют, что поймали организатора покушения на их главаря Александра Захарченко и "приговорили" его к 14 годам лишения свободы.

Об этом сообщает ТАСС.

"Верховный суд сегодня вынес приговор Максиму Теорентеру - организатору покушения на главу республики Александра Захарченко", - передает агентство со ссылкой на СМИ боевиков.

"Определено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет", - цитирует ТАСС.

Боевики заявляют, что Теорентер "был агентом Службы безопасности Украины, и именно он подложил взрывное устройство в стрелковом клубе "Артемида" в Донецке".

В свою очередь в СБУ в комментарии "Украинской правде" назвали эту информацию "очередной фантазией" боевиков.

"Это очередной фейк террористических организаций, который мы даже не будем комментировать", - ответили УП в пресс-службе СБУ на вопрос о том, является ли Теорентер агентом СБУ.

Украинская правда

Темы: Донецк
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