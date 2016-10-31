Е-декларации: два депутата из "Воли народа" заплатят штраф

00
0
Понедельник, 31 октября 2016, 17:01

Электронные декларации нардепов депутатской группе "Воля народа" Вячеслава Богуслаева и Анатолия Гиршфельда не были учтены НАПК по техническим причинам.

Об этом заявила руководитель пресс-службы группы "Воля народа" Галина Нагорная.

"В связи с этим пресс-служба депутатской группы "Воля народа" просит журналистов учесть, что декларация А.Гиршфельда была подана ​​в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в пятницу, 28 октября. Вместе с тем, в связи с техническими причинами она не была учтена НАПК", – говорится в сообщении.

Нагорная указывает, что аналогичная ситуация сложилась у Буслаева.

Руководитель пресс-службы "Воля народа" отмечает, что помощники вносят соответствующие исправления ошибок.

Теперь Национальное агентство по предупреждению коррупции должно выставить административный штраф.

Нагорная заверила, что народные депутаты заплатят этот штраф.

Как известно, в НАПК отмечали, что срок подачи электронных деклараций истек 30 октября, но 7 народных депутатов не отчитались о своем имуществе.

На брифинге 31 октября, заявил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий также отметил, что за указание недостоверных данных или шуток в электронных декларациях чиновники и депутаты будут привлекаться к административной ответственности.

Валентина Романенко, УП

Темы: декларация Верховная Рада НАПК
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Луценко пригрозил депутатам, которые не подали декларации, штрафом и тюрьмой 31 октября 2016, 17:30
В НАПК пригрозили штрафовать за шутки в е-декларациях 31 октября 2016, 16:32
Мария Матиос обнародует данные о картинах и бриллиантах как сможет 31 октября 2016, 16:16
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В трамвайном депо произошел взрыв: погиб машинист
В АП просят не обращать внимание на отсутствие безвиза в повестке дня ЕП
В НАПК пригрозили штрафовать за шутки в е-декларациях
Мария Матиос обнародует данные о картинах и бриллиантах как сможет
Все новости
"Семейные ценности"

Школьников учат, что женщина должна ухаживать за мужем, который никогда не ошибается

Фото

Фотограф полгода снимал, как отдыхает молодежь в Крыму