Е-декларации: два депутата из "Воли народа" заплатят штраф

Электронные декларации нардепов депутатской группе "Воля народа" Вячеслава Богуслаева и Анатолия Гиршфельда не были учтены НАПК по техническим причинам.



Об этом заявила руководитель пресс-службы группы "Воля народа" Галина Нагорная.



"В связи с этим пресс-служба депутатской группы "Воля народа" просит журналистов учесть, что декларация А.Гиршфельда была подана ​​в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления в пятницу, 28 октября. Вместе с тем, в связи с техническими причинами она не была учтена НАПК", – говорится в сообщении.



Нагорная указывает, что аналогичная ситуация сложилась у Буслаева.



Руководитель пресс-службы "Воля народа" отмечает, что помощники вносят соответствующие исправления ошибок.



Теперь Национальное агентство по предупреждению коррупции должно выставить административный штраф.



Нагорная заверила, что народные депутаты заплатят этот штраф.



Как известно, в НАПК отмечали, что срок подачи электронных деклараций истек 30 октября, но 7 народных депутатов не отчитались о своем имуществе.



На брифинге 31 октября, заявил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий также отметил, что за указание недостоверных данных или шуток в электронных декларациях чиновники и депутаты будут привлекаться к административной ответственности.



Валентина Романенко, УП