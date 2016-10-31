В НАПК пригрозили штрафовать за шутки в е-декларациях

За указание недостоверных данных или шуток в электронных декларациях чиновники и депутаты будут привлекаться к административной ответственности.

Об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий.

"Я могу лишь отметить, что таким представителям законодательного органа стоит более внимательно и более профессионально подходить к своим заявлениям, потому что действующее законодательство не предусматривает таких шуток и, в случае подтверждения таких фактов, они будут привлечены к ответственности", – сказал он, уточнив, что речь идет об административной ответственности.

Он напомнил, что чиновники и депутаты имеют неделю на исправление таких вещей в декларации и добавил, что штрафы будут применяться только после этого периода.

Радецкий рассказал, что штрафы за несвоевременное представление декларации без уважительных причин, штрафы будут составлять от 850 до 1700 гривен, а за неуведомление об открытии валютных счетов или существенное изменение имущественного положения – 1700 – 3400 грн.

Также он сообщил о штрафах за сокрытие имущества. Если сумма такого сокрытия составит 345 тысяч гривен, штраф составит 17 000 – 43 000 гривен, если больше – наступит уголовная ответственность в виде штрафа 43 000 – 51 000 гривен или тюремного заключения на два года.

Также он выразил уверенность, что электронное декларирование прошло эффективно.

Как известно, депутат от "Воли народа" Сергей Мельничук в своей электронной декларации указал, что имеет триллион гривен. Внефракционный Владимир Парасюк задекларировал часы от Святого Николая.

Олег Шанковский, УП