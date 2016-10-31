Фельдман задекларировал сотни бутылок коллекционного алкоголя и ритуальные маски

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Понедельник, 31 октября 2016, 22:41

Внефракционный народный депутат Александр Фельдман владеет в Харькове домом (1571,1 кв м), земельными участками (14706, 755 и 6356 кв м), а также офисами (16.6 кв м, 2,5 кв м и 38,1 кв м).

Об этом говорится в его электронной декларации.

Кроме того, в распоряжении Фельдмана есть квартира (264,5 кв м) и гараж (22,2 кв м) в Киеве.

Также депутат имеет в собственности семь земельных участков (три по 20000 кв м, три по 17000 кв м и однин 8000 кв м) в Черкасской Лозовой, что в Харьковской области.

В собственности жены политика Валерии Фельдман есть нежилое здание (413,1 кв м) в Харькове.

Нардеп также арендует 690 кв м земли в Харькове.

В декларации также указано, что его сын Александр обладает нежилым помещением (143,6 кв м) в Харькове, а также двумя земельными участками (4330 кв м и 2990 кв м).

Кроме того, у Александра Фельдмана-старшего есть также хозяйственные помещения с гаражами (1500 кв м) в Харькове.

Политик также задекларировал сотни бутылок старинных вин, а также коллекции коньяков, арманьяков и виски, рома и кальвадоса. А еще деревянные настенные часы Erwin Sattler с серебряным покрытием циферблата, хотя и не указал его стоимости.

У нардепа есть музыкальная шкатулка Reuge и двое часов A. Lange and Sohne.

Из антиквариата Фельдман показал: серебряные церемониальные чаши (иудаика к. XIX и XX вв), шесть скульптур библейского сюжета (золото, серебро, минералы, топаз, янтарь, полудрагоценные камни), мраморную скульптуру матери с детьми, скульптуру "Учитель с учениками" ( бронза, Италия, к XIX в), каминный сет (Франция, эпоха Наполеона III, 1880-е годы, бронза, позолота).

А также антикварные коллекции трубок, ножей, предметов культового иудаики, ритуальных масок и предметов быта из Азии и Африки, холодного оружия и защитного снаряжения, ювелирных украшений, часов, монет, медалей из разных стран, рукояток крисов, окимоно, масок, холодного оружия и фурниторы к ней, аксессуаров из Японии, коллекции холодного оружия из Европы, России и Кавказа, коллекцию огнестрельного оружия, аксессуаров для курения.

Нардеп задекларировал коллекцию из 119 произведений станковой масляной живописи (Европа, конец XIX - XX вв.), коллекцию из 55 произведений графики (Европа, конец XIX - XX вв.), коллекцию из 83 произведений скульптуры и торевтики (Европа, конец XIX - XX вв.), коллекция 120 произведений кабинентной анималистические скульптуры (Европа, вторая половина XIX - первая половина XX в.), кабинетные скульптуры "Продавец цветов", "Мать, кормящая младенца", вазы; коллекцию марок и книг, окаменелостей и моллюсков.

В декларации также указаны два Range Rover - жены и сына. Причем Александр Фельдман-младший владеет еще и двумя автомобилями Mercedes и мотоциклом Harley Davidson.

Фельдман-старший - мотоциклом SMW.

Семейство Фельдманов имеют акции компаний ОАО "Концерн АВЭК и Ко", TWILIGHT ALLIANCE LTD, CHERRY VINE LTD, ОАО "Ди ЭМ Ди", ОАО "Каравай".

Сын и отец Фельдманы владеют корпоративными правами комплекса "Солнечная поляна", ООО "ОМЕГА СОФТ", "Фельдман Фемель музеум", "САНТА ХАУС Фельдман", "Ю-МАРКЕТ", "ГОРКА 1", "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "ИНТЕРМЕД", "БМ-ГРУП КОНСАЛТИНГ", "Охранно-детективное агентство "КОБАЛЬТ-2", "СТРАТУС".

Кроме того, они являются конечными бенефициарами 62 предприятий и организаций.

Александру Фельдману-младшему принадлежат права на логотип (не уточняется какой), а его отцу - на англоязычное обозначение слова Фельдман.

В 2015 году нардеп получил следующие доходы: 24905000 грн (доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав); 58759 грн (зарплата), 76280 грн (стипендия - почетный гражданин города) ,16052982 грн (дивиденды); 74450 (деньги, связанные с выполнением депутатских полномочий).

У его сына Александра был такой заработок: 295414 грн (зарплата), 2301 (деньги, связанные с выполнением депутатских полномочий), 240 грн (подарок в неденежной форме), 445 грн (бонусы за покупку), 26998000 грн (кредит), 250000 грн (погашение задолженности поручителем).

На банковских счетах парламентария — 529 239 грн, 19 132 долларов, 1 433 евро, у жены - 93 доллара, у сына — 657 грн, 87 долларов,

Наличными Фельдман-отец держит 2 350 000 долларов, его жена - 500 000 долларов, а сын - 300 000 долларов.

Украинская правда

Темы: декларация
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IP: 174.118.70.---smartmen01.11.2016 02:30
Усі жиди в Україні чимось володіють. Лише Українці немають ніяких прав на володіння у своїй державі.
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