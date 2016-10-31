Фельдман задекларував сотні пляшок колекційного алкоголю та ритуальні маски

Позафракційний народний депутат Олександр Фельдман володіє у Харкові будинком (1571,1 кв м), земельними ділянками (14706, 755 та 6356 кв м), а також офісами (16.6 кв м, 2,5 кв м та 38,1 кв м).

Про це йдеться у його електронній декларації.

Окрім того, у розпорядженні Фельдмана є квартира (264,5 кв м) та гараж (22,2 кв м) у Києві.

Також депутат має у власності сім земельних ділянок (три по 20000 кв м, три по 17000 кв м та одна 8000 кв м) у Черкаській Лозовій, що у Харківській області.

У власності дружини політика Валерії Фельдман є нежитлова будівля (413,1 кв м) у Харкові.

Нардеп також арендує 690 кв м землі в Харкові.

В декларації також зазначено, що його син Олександр володіє нежитловим приміщенням (143,6 кв м) у Харкові, а також двома земельними ділянками (4330 кв м та 2990 кв м).

Окрім того, в Олександра Фельдмана-старшого також є господарські приміщення з гаражами (1500 кв м) в Харкові.

Політик також задекларував сотні пляшок старовинних вин, а також колекції коньяків, арманьяків та віскі, рому та кальвадосу. А ще дерев'янний настінний годинник Erwin Sattler зі срібним покриттям циферблату, хоч і не вказав його вартості.

У нардепа є музична шкатулка Reuge та два годинники A. Lange and Sohne.

З антикваріату Фельдман показав: срібні церемоніальні чаші (іудаїка к. XIX та XX ст), шість скульптур біблейного сюжету (золото, срібло, мінерали, топаз, янтар, напівдорогоцінне каміння), мармурову скульптуру матері з дітьми, скульптуру "Вчитель з учнями" (бронза, Італія, к XIX ст), камінний сет (Франція, епоха Наполеона III, 1880-і роки, бронза, позолота).

А також антикварні колекції люльок, ножів, предметів культової юдаїки, ритуальних масок та предметів побуту з Азії та Африки, холодної зброї та захисного спорядження, ювелірних прикрас, годинників, монет, медалей з різних країн, руків'їв крісів, окімоно, масок, холодної зброї та фурнітори до неї, аксесуарів з Японії, колекції холодної зброї з Європи, Росії та Кавказу, колекцію вогнепальної зброї, аксесуарів для куріння.

Нардеп задекларував колекцію із 119 творів станкового олійного живопису (Європа, кінець XIX - XX ст.), колекція з 55 творів графіки (Європа, кінець XIX - XX ст.); колекцію з 83 творів скульптури і торевтики ( Європа, кінець XIX - XX ст.); колекція 120 творів кабінентної анімалістичної скульптури (Європа, друга половина XIX - перша половина XX ст.), кабінетні скульптури "Продавець квітів", "Мати, що годує немовля", вази; колекцію марок та книжок, скам'янілостей та молюсків.

У декларації також вказані два Range Rover — дружини та сина. Причому Олександр Фельдман-молодший володіє ще й двома автомобілями Mercedes та мотоциклом Harley Davidson.

Фельдман-старший має мотоцикл SMW.

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