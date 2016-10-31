Фельдман задекларував сотні пляшок колекційного алкоголю та ритуальні маски

00
0
Понеділок, 31 жовтня 2016, 22:41

Позафракційний народний депутат Олександр Фельдман володіє у Харкові будинком (1571,1 кв м), земельними ділянками (14706, 755 та 6356 кв м), а також офісами (16.6 кв м, 2,5 кв м та 38,1 кв м).

Про це йдеться у його електронній декларації.

Окрім того, у розпорядженні Фельдмана є квартира (264,5 кв м) та гараж (22,2 кв м) у Києві.

Також депутат має у власності сім земельних ділянок (три по 20000 кв м, три по 17000 кв м та одна 8000 кв м) у Черкаській Лозовій, що у Харківській області.

У власності дружини політика Валерії Фельдман є нежитлова будівля (413,1 кв м) у Харкові.

Нардеп також арендує 690 кв м землі в Харкові.

В декларації також зазначено, що його син Олександр володіє нежитловим приміщенням (143,6 кв м) у Харкові, а також двома земельними ділянками (4330 кв м та 2990 кв м).

Окрім того, в Олександра Фельдмана-старшого також є господарські приміщення з гаражами (1500 кв м) в Харкові.

Політик також задекларував сотні пляшок старовинних вин, а також колекції коньяків, арманьяків та віскі, рому та кальвадосу. А ще дерев'янний настінний годинник Erwin Sattler зі срібним покриттям циферблату, хоч і не вказав його вартості.

У нардепа є музична шкатулка Reuge та два годинники A. Lange and Sohne.

З антикваріату Фельдман показав: срібні церемоніальні чаші (іудаїка к. XIX та XX ст), шість скульптур біблейного сюжету (золото, срібло, мінерали, топаз, янтар, напівдорогоцінне каміння), мармурову скульптуру матері з дітьми, скульптуру "Вчитель з учнями" (бронза, Італія, к XIX ст), камінний сет (Франція, епоха Наполеона III, 1880-і роки, бронза, позолота).

А також антикварні колекції люльок, ножів, предметів культової юдаїки, ритуальних масок та предметів побуту з Азії та Африки, холодної зброї та захисного спорядження, ювелірних прикрас, годинників, монет, медалей з різних країн, руків'їв крісів, окімоно, масок, холодної зброї та фурнітори до неї, аксесуарів з Японії, колекції холодної зброї з Європи, Росії та Кавказу, колекцію вогнепальної зброї, аксесуарів для куріння.

Нардеп задекларував колекцію із 119 творів станкового олійного живопису (Європа, кінець XIX - XX ст.), колекція з 55 творів графіки (Європа, кінець XIX - XX ст.); колекцію з 83 творів скульптури і торевтики ( Європа, кінець XIX - XX ст.); колекція 120 творів кабінентної анімалістичної скульптури (Європа, друга половина XIX - перша половина XX ст.), кабінетні скульптури "Продавець квітів", "Мати, що годує немовля", вази; колекцію марок та книжок, скам'янілостей та молюсків.

У декларації також вказані два Range Rover — дружини та сина. Причому Олександр Фельдман-молодший володіє ще й двома автомобілями Mercedes та мотоциклом Harley Davidson.

Фельдман-старший має мотоцикл SMW.

Доповнюється

Теми: декларація
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Мер Ірпеня - власник семи квартир, у тому числі в Польщі 31 жовтня 2016, 21:17
Члени Кабміну зберігають близько 7 мільйонів доларів готівкою - ЗМІ 31 жовтня 2016, 19:56
Добкін задекларував арсенал зброї і разом з братом позичив 20 мільйонів 31 жовтня 2016, 18:48
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У трамвайному депо стався вибух: загинула машиніст
В АП просять не зважати на відсутність безвізу в порядку денному ЄП
У НАЗК пригрозили штрафувати за жарти в е-деклараціях
Марія Матіос обіцяє оприлюднити дані про картини і діаманти, як тільки зможе
Усі новини
Відео

ДахаБраха "Заманили" Джамалу і презентували спільну пісню

Щастя щодня

5 корисних рішень, які варто для себе прийняти