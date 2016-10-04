В Сирии из-за взрыва на свадьбе погибли 30 человек

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Вторник, 4 октября 2016, 01:31

В городе Хасеке на северо-востоке Сирии в результате взрыва на курдской свадьбе погибли как минимум 30 человек, десятки получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские государственные СМИ.

Сирийская обсерватория по правам человека говорит о 22 погибших, добавив, что многие раненые находятся в критическом состоянии.

Среди погибших жених и одна из ведущих фигур курдской партии.

Информационное агентство Amaq, которое поддерживает боевиков ИГИЛ, заявило, что взрыв осуществил террорист-смертник.

Темы: Сирия взрыв
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