АТО: Боевики открывали огонь 32 раза, били из БМП и пулеметов

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Вторник, 4 октября 2016, 06:56

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 32 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Луганском направлении зафиксировано 6 нарушений "режима тишины".

"Противник предпринимал вооруженные провокаций в районе Новоалександровки, Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие. Кроме того, позиции наших войск возле Новоалександровке противник обстреливал из гранатометов", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки и Зайцево.

На Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов.

Боевики нарушали "режим тишины" в районе Павлополя, Марьинки, Широкино, Старогнатовки и Богдановки, использовав при этом стрелковое оружие и пулеметы. По Талаковке сепаратисты стреляли из БМП, а по Широкино и Богдановке открывали огонь из гранатометов.

Также в зоне проведения АТО за прошедшие сутки было зафиксировано пять беспилотников.

Темы: АТО Донбасс
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IP: 37.55.207.---nestor198004.10.2016 07:18
Обрані місця для відведення сил через Мінські домовленості створюють умови для нових котлів. Це ідеальні місця для наступу противника. З виходом з Золотого на оперативну дорогу Лисичанськ-Бахмут москалі відразу вб'ють двох зайців. Цією дорогою вони до самого Бахмута опору не зустрінуть. Вдарять нашим в спину в р-н Горлівка і створять черговий котел, всієї Світлодарськ дуги. А другі підуть на Лисичанськ. Тепер там розслабились біля НПЗ, на позиціях відбитих у сепарів. Коли на цих позиції були патріоти і добровольці їм було вказано, що з тилу на найбільшій висоті треба поставити хоча б міномет, що б фланги прикривав. На тактичних картах це теж відмічено із зазначенням слабких місць. Їх пішли на дембель, а нові, лише добре п'ють. А біля самого Лисичанська чергує харківський і луганський беркути. Вони самі місто здадуть? Лисичанськ ключ до контролю всієї Луганської області.
В Станиця-Луганська теж буде прорив, форсування С.Донца в р-н Кримське до Старбільська - гігантський котел
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