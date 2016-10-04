АТО: Бойовики відкривали вогонь 32 рази, били з БМП і кулеметів

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 06:56

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 32 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це прес-центр штабу АТО повідомляє на сторінці в Facebook.

На Луганському напрямку зафіксовано 6 порушень "режиму тиші".

"Противник вдавався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, Попасної, де бойовики застосовували стрілецьку зброю. Окрім того, позиції наших військ біля Новоолександрівці противник обстрілював із гранатометів", - йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку зафіксовано 10 обстрілів. Бойовики з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї вели вогонь в районі Авдіївки, Кам'янки та Зайцевого.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 16 обстрілів.

Бойовики порушували "режим тиші" в районі Павлопіля, Мар'їнки, Широкиного, Старогнатівці і Богданівки, використавши при цьому стрілецьку зброю і кулемети. По Талаківці сепаратисти стріляли з БМП, а по Широкино і Богданівці відкривали вогонь з гранатометів.

Також в зоні проведення АТО за минулу добу було зафіксовано п'ять безпілотників.

Теми: АТО Донбас
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IP: 37.55.207.---nestor198004.10.2016 07:18
Обрані місця для відведення сил через Мінські домовленості створюють умови для нових котлів. Це ідеальні місця для наступу противника. З виходом з Золотого на оперативну дорогу Лисичанськ-Бахмут москалі відразу вб'ють двох зайців. Цією дорогою вони до самого Бахмута опору не зустрінуть. Вдарять нашим в спину в р-н Горлівка і створять черговий котел, всієї Світлодарськ дуги. А другі підуть на Лисичанськ. Тепер там розслабились біля НПЗ, на позиціях відбитих у сепарів. Коли на цих позиції були патріоти і добровольці їм було вказано, що з тилу на найбільшій висоті треба поставити хоча б міномет, що б фланги прикривав. На тактичних картах це теж відмічено із зазначенням слабких місць. Їх пішли на дембель, а нові, лише добре п'ють. А біля самого Лисичанська чергує харківський і луганський беркути. Вони самі місто здадуть? Лисичанськ ключ до контролю всієї Луганської області.
В Станиця-Луганська теж буде прорив, форсування С.Донца в р-н Кримське до Старбільська - гігантський котел
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