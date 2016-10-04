У Кадырова подготовку покушения назвали "абсолютной ложью"

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Вторник, 4 октября 2016, 09:20

Пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов опроверг сообщение СМИ о том, что на чеченского лидера в начале лета 2016 года готовилось покушение.

Об этом во вторник сообщает российский "Интерфакс".

"Эта (публикация) не соответствует действительности от начала и до самого конца. Никаких попыток совершить покушение на главу Чеченской республики в селе Беной, тем более, в доме, где он якобы останавливается, не было", – заявил Каримов.

По его словам "абсолютной ложью является сообщение о том, что в этом доме была заложена, а впоследствии изъята взрывчатка".

Он заявил, что все сказанное на эту тему, является выдумкой, а "время заговорщиков - Умаровых и Хаттабов - прошло".

Ранее "Новая газета" сообщила, о неудавшемся покушении на жизнь Кадырова. По данным источников издания, заговор был раскрыт в начале лета, было задержано несколько десятков человек.

Покушение, согласно сообщению "Новой газеты", готовилось в селе Беной Ножай-Юртовского района, в резиденции, где обычно останавливается Кадыров. Там заложили взрывчатку, а у участников заговора позднее изъяли целый арсенал оружия – говорит источник "Новой", участвовавший в обысках.

Каримов также заявил, что не исключает подачу иска о клевете против "Новой uазеты".

Темы: Росcия Чечня
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