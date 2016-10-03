Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские СМИ: В Чечне готовилось покушение на Кадырова

Понедельник, 3 октября 2016, 08:46

Российская "Новая газета" сообщает, что  весной 2016 года в Чечне готовилось покушение на главу республики Рамзана Кадырова.

Об этом издание сообщает со ссылкой на свои источники в регионе.

По информации газеты, Подавляющее большинство "заговорщиков" — молодежь из тейпа Беной, к которому принадлежит и сам Кадыров.

Покушение, по сведениям, готовилось  в селе Беной, в резиденции, в которой обычно останавливается Кадыров, когда приезжает в высокогорное село, считающееся малой родиной всех беноевцев.

В резиденции была заложена взрывчатка, у самих заговорщиков изъяли целый арсенал  серьезного новейшего оружия. (Этот факт подтвердил "Новой газете" человек, непосредственно участвовавший в обысках.)

Заговор был раскрыт случайно. Все источники "Новой" сходятся в том, что информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова — Валид.

Также издание приводт доклад Human Rights Watch (HRW) "Как по минному полю".

В нем указывается, что содержательно исчерпан контракт, который Кремль заключил десять лет назад с Рамзаном Кадыровым.

У контракта, главная цель которого —полная лояльность Чечни, были две основные задачи: борьба с чеченским сепаратистским/террористическим подпольем и восстановление разрушенных двумя войнами инфраструктуры и экономики республики.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: