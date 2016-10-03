Российские СМИ: В Чечне готовилось покушение на Кадырова

Российская "Новая газета" сообщает, что весной 2016 года в Чечне готовилось покушение на главу республики Рамзана Кадырова.

Об этом издание сообщает со ссылкой на свои источники в регионе.

По информации газеты, Подавляющее большинство "заговорщиков" — молодежь из тейпа Беной, к которому принадлежит и сам Кадыров.

Покушение, по сведениям, готовилось в селе Беной, в резиденции, в которой обычно останавливается Кадыров, когда приезжает в высокогорное село, считающееся малой родиной всех беноевцев.

В резиденции была заложена взрывчатка, у самих заговорщиков изъяли целый арсенал серьезного новейшего оружия. (Этот факт подтвердил "Новой газете" человек, непосредственно участвовавший в обысках.)

Заговор был раскрыт случайно. Все источники "Новой" сходятся в том, что информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова — Валид.

Также издание приводт доклад Human Rights Watch (HRW) "Как по минному полю".

В нем указывается, что содержательно исчерпан контракт, который Кремль заключил десять лет назад с Рамзаном Кадыровым.

У контракта, главная цель которого —полная лояльность Чечни, были две основные задачи: борьба с чеченским сепаратистским/террористическим подпольем и восстановление разрушенных двумя войнами инфраструктуры и экономики республики.

Украинская правда