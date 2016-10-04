Участникам АТО объясняют, что делать, если не везут бесплатно

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Вторник, 4 октября 2016, 13:28

Министерство обороны отмечает, что участники АТО имеют право вызвать полицию в случае, если им отказывают в предусмотренном бесплатном проезде по удостоверению участника боевых действий.

Соответствующее разъяснение обнародовано во вторник на сайте оборонного ведомства в Facebook.

"Если вам известно о нарушении закона персоналом какой-то автостанции при продаже билетов участникам АТО, перед обращением в кассу найдите хотя бы одного свидетеля. Затем в его присутствии поинтересуйтесь у кассира наличием свободных мест на нужный вам рейс. И только после этого, если такие места есть, доставайте удостоверение УБД и просите предоставить вам бесплатный билет", – говорится в разъяснении.

"В случае, если в кассе вам в этом по каким-либо причинам откажут, вызывайте администрацию автостанции и дежурный наряд полиции", – отмечают в Минобороны.

Полиция должна составить административный протокол о нарушении закона должностными лицами автостанции, который должны подписать потерпевший и свидетель.

"Если вы приобрели в кассе бесплатный билет, а водитель не пускает вас в салон, делайте то же, что и в предыдущем примере. Но полиция в таком случае должна составить уже два протокола: на водителя автобуса и на предприятие, от которого он работает. Попросите хотя бы двух пассажиров быть свидетелями и подписать протоколы", – говорится также в комментарии.

В случае, если водитель городского общественного автотранспорта требует от участника боевых платы за проезд и отказывается следовать по маршруту, также рекомендуется вызвать наряд полиции по телефону 102.

"Порядок ваших дальнейших действий аналогичен предыдущим, или обратитесь в управление социальной защиты или в госадминистрацию того района, где с вами так поступили, с жалобой", – отмечают в Минбороны.

Украинская правда

Темы: соцстандарты АТО Минобороны
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