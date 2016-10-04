Учасникам АТО пояснюють, що робити, якщо не везуть безкоштовно

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Вівторок, 4 жовтня 2016, 13:28

Міністерство оборони зазначає, що учасники АТО мають право викликати поліцію у випадку, якщо їм відмовляють у передбаченому безкоштовному проїзді за посвідченням учасника бойових дій.

Відповідне роз'яснення оприлюднено у вівторок на сторінці оборонного відомства у Facebook.

"Якщо вам відомо про порушення закону персоналом якоїсь автостанції при продажу квитків учасникам АТО, перед зверненням до каси знайдіть хоча б одного свідка. Потім у його присутності поцікавтеся в касира наявністю вільних місць на потрібний вам рейс. І тільки після цього, якщо такі місця є, діставайте посвідчення УБД і просіть надати вам безкоштовний квиток", – йдеться в роз'ясненні.

"У разі, якщо в касі вам у цьому з будь-яких причин відмовлять, викликайте адміністрацію автостанції і черговий наряд поліції", – зазначають у Міноборони.

Поліція повинна скласти адміністративний протокол про порушення закону посадовими особами автостанції, який маєте підписати потерпілий і свідок.

"Якщо ви придбали в касі безкоштовний квиток, а водій не пускає вас до салону, робіть те саме, що й у попередньому прикладі. Але поліція в такому разі повинна скласти вже два протоколи: на водія автобуса і на підприємство, від якого він працює. Попросіть хоча б двох пасажирів бути свідками і підписати протоколи", – йдеться також у коментарі.

У випадку, якщо водій міського громадського автотранспорту вимагає від учасника бойових плати за проїзд і відмовляється слідувати маршрутом, також рекомендовано викликати наряд поліції за телефоном 102.

"Порядок ваших подальших дій аналогічний попереднім, або зверніться до управління соціального захисту чи в держадміністрацію того району, де з вами так вчинили, зі скаргою", – наголошують у Мінборони.

Українська правда

Теми: соцстандарти АТО Міноборони
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