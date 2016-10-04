Единый госреестр юрлиц снова атаковали хакеры

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Вторник, 4 октября 2016, 13:27

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова подвергся хакерской атаке.

Об этом сообщает Государственное предприятие "Национальные информационные системы" Министерства юстиции Украины.

Сейчас на ЕГР осуществляется компьютерная атака типа "отказ в обслуживании" (DDоS).

"Специалистам ГП "Национальные информационные системы" удается блокировать эту атаку. Принимаются меры, как технического так и организационного характера. Доводим до вашего сведения, что Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований работает в обычном режиме, однако, пока продолжается атака, возможны определенные сложности с доступом к реестру", - сказано в сообщении.

Как известно, 23 сентября реестр юридических лиц не работает также атаковали хакеры.

Украинская правда

Темы: хакеры
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