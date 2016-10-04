WikiLeaks опубликует материалы о выборах США и поставках оружия

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Вторник, 4 октября 2016, 13:41

WikiLeaks в ближайшее время опубликует важные данные, касающиеся выборов в США.

Об этом сообщил основатель организации Джулиан Ассанж в ходе телемоста, посвященного 10-летию организации, сообщает "Интерфакс".

"В течение следующих 10 недель мы будем публиковать новый материал каждую неделю. У нас очень плотный график, все документы по теме выборов в США должны выйти до 8 ноября", – сказал Ассанж.

По его словам, серия публикаций также будет включать документы о войне, поставках вооружений и компании Google.

Ассанж добавил, что первые материалы будут опубликованы уже на этой неделе.

Он также опроверг информацию о том, что WikiLeaks намерена предстоящими публикациями "уничтожить" кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Темы: США оружие виборы
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